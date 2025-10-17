В США высмеяли самооценку Трампа

Американский комик и телеведущий Джимми Киммел высмеял президента США Дональда Трампа за самовосхваление после его разговора с главой России Владимиром Путиным. Отрывок шоу Киммела опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Разговор Путина и Трампа состоялся 16 октября. После беседы стало известно, что президенты планируют провести саммит в Будапеште в ближайшие две недели.

Киммел обратил внимание, что прямо во время разговора с Путиным в аккаунте Трампа появилась публикация. В ней отмечалось, что разговор продолжается. Также Трамп поблагодарил пользователей за «внимание к этому вопросу».

«Да плевать на наше внимание. Как насчет того, чтобы ты обратил внимание на этот вопрос, раз уж ты все еще на проводе? Почему ты вообще пишешь про звонок во время звонка?!», - сказал Киммел.

Как отметил телеведущий, Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным в Будапеште, потому что «только он» может закончить украинский кризис. Киммел пошутил, что «ни один президент, никто и никогда» не заканчивал конфликтов, это удалось только Трампу. Остальные конфликты просто исчезли сами по себе, а он «закончил восемь войн».

