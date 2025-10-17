Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор, по итогам которого стало известно о подготовке их нового саммита в Венгрии. Мировые СМИ считают, что эти новости «подрывают инициативу Украины».

Теперь, когда между Израилем и ХАМАС достигнуто перемирие, Трамп сосредоточился на украинском кризисе. После телефонного разговора с Путиным он заявил, что их встреча в Будапеште должна состояться в течение двух недель. Главный вопрос заключается в том, готова ли Россия сотрудничать с Трампом и его командой, пишет CNBC News.

Кремль, по-видимому, стремится продемонстрировать готовность работать над прекращением конфликта, хотя критики (в том числе Украина) говорят, что Россия умело использует тактику затягивания времени, чтобы добиваться территориальных приобретений, отмечается в статье.

В последние дни Белый дом, похоже, склонялся к предоставлению Владимиру Зеленскому новой поддержки, однако примирительный тон Трампа после звонка в Россию поставил под сомнение вероятность оказания помощи и вновь разжег в Европе страх перед капитуляцией США перед Москвой, подчеркивает Reuters. С момента вступления в должность в январе Трамп регулярно угрожал принять меры против России, но откладывал эти шаги после переговоров с Путиным.

План Трампа по второй за несколько месяцев встрече с Путиным подрывает инициативу Украины, пишет Bloomberg. Трамп представил решение о встрече как часть плана по установлению мира. Однако это решение также ослабляет давление на Россию, нараставшее в последние недели, отмечает агентство.

В Венгрии высказались о безопасности Путина во время саммита

Разговор Трампа с Путиным также предвосхитил встречу президента США с Владимиром Зеленским 17 октября. В последние недели Трамп начал теплее относиться к Зеленскому, но теперь это может измениться.

Еще более тревожным сигналом для Зеленского стало то, как Трамп двусмысленно высказался о поставках ракет Tomahawk и о попытках Сената ввести санкции против России, подчеркивает Bloomberg. После беседы с Путиным он отметил, что ракеты нужны самим США. Говоря о санкциях, он сказал, что республиканцы, продвигающие новые жесткие меры, действуют «возможно, не в самый подходящий момент».

Место проведения запланированного саммита - Будапешт - вероятно, будет скептически воспринято европейскими союзниками как «попытка вбить клин между США и Европой». По словам опрошенных Bloomberg экспертов, если новый саммит не завершится достижением «приемлемого соглашения», Россия снова «пошлет миру сигнал о том, что она в некотором роде контролирует ситуацию».