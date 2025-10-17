Лукашенко захотел в подарок первый белорусский робот-пылесос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел получить в подарок первый белорусский робот-пылесос. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко побывал на открытии Минского центра технического творчества, где ему показали класс робототехники. Также президент встретился с юными новаторами, которые представили ему свои разработки. В частности, один из них показал свою разработку — первый белорусский робот-пылесос.

Глава республики отметил, что такого устройства у него дома нет, но хотел бы иметь такой в будущем.

«Думаю, что если мы произведем что-то свое, ты мне первый экземпляр подаришь», — отметил Лукашенко.

Также молодой специалист продемонстрировал президенту компактный наземный беспилотный аппарат на гусеничной базе, который оснащен системой анализа окружающей обстановки. После чего Лукашенко пожелал ему успешного участия в высококонкурентной сфере робототехники, отметив, что конкуренция в этой области очень жесткая.