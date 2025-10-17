Аналитик рассказал о неудачном приезде Зеленского в США

Президента США Дональда Трампа мало интересует то, что ему может предложить украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом заявил аналитик Марат Баширов, передает «Аргументы и факты».

К такому выводу он пришел после того, как Зеленский прибыл в США, где его не встретил ни один американский политик. По мнению Маратова, на это повлиял случившийся ранее телефонный разговор Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Также аналитик отметил, что Трампа не интересуют украинские разработки дронов, которые Киев хотел предоставить Вашингтону.

Также Маратов рассказал о том, что США не выгодно сейчас передавать Украине ракеты Tomahawk, так как иначе нельзя будет анонсировать новый раунд переговоров.

«Теперь Киеву, видимо, остается только ждать и надеяться, что полюс настроения американского президента снова переключится с плюса на минус. Наверное, опять начнут призывать европейцев повлиять на Трампа», — сказал он.

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил о желании Зеленского и Трампа обсудить деликатные вопросы. По его словам, несмотря на то, что телефонный диалог между главами государств проходил по защищенной линии, они хотели обсудить настолько деликатные вопросы, что решить их можно было лишь при личной встрече.