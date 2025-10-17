Политолог назвал причины выбора Будапешта для встречи президентов России и США

Венгрия стала «вторым сценарием» после того, как идея визита в столицу нашей страны не получила развития. Место обусловлено обсуждением вопросов, требующих участия стран ЕС. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился политолог Сергей Маркелов. «Сценарий Будапешта, я имею в виду как точка, как геолокация политическая, он появился не первым в разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина. Я думаю, что вчера наш президент вернулся к тому, что нужно встретиться в Москве, как обещали. Думаю, что появились какие-то аргументы у Трампа, ну а Путин не стал настаивать. Поэтому Будапешт как спасительная версия, как второй сценарий.Во-вторых, почему и Трампу, и Путину это место интересным показалось? Я думаю, что на встрече будут подняты уже какие-то более предметные вещи, будут решаться не общие вопросы, как в Анкоридже. Здесь, я думаю, что будет какая-то конкретика. Если конкретика, то, соответственно, и нашей делегации, и коллективному Путину, и коллективному Трампу удобно порешать последствия оперативно, потому что все рядом. Все евросоюзные будут либо рядом на границах сидеть, либо в самом Будапеште». Ранее The Telegraph написала, что встреча президентов РФ и США станет болезненным ударом для Евросоюза. Двухсторонний саммит усилит влияние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана внутри сообщества.