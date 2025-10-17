Финский консервативный политик Армандо Мема заявил, что ЕС становится непосредственным участником конфликта на Украине и вскоре может столкнуться с ответом России. Об этом политик написал в соцсети X.

Мема, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы», заявил, что теперь Европа предоставляет Украине военную помощь в большем объеме, чем раньше США. Он подчеркнул, что европейцы «официально стали главным спонсором» опосредованной борьбы с Россией.

Как подчеркнул Мема, Украина может пытаться атаковать российскую территорию оружием, предоставленным Европой. Это делает Европу «непосредственно вовлечённой» в конфликт.

«Вскоре могут последовать ответные меры. Но, несмотря на это агрессивное и непонятное поведение, Россия все еще надеется на восстановление диалога с Евросоюзом. Это показывает, насколько цивилизованы эти люди, насколько они культурны», - отметил депутат.

Он призвал Европу прилагать больше дипломатических усилий. В то же время Мема подчеркнул, что европейские элиты «идут в неверном направлении» и «действуют с крайним высокомерием».

Песков раскрыл сроки встречи Путина и Трампа

«Нам следует перестать изображать Россию как врага, прекратить нашу воинственную риторику и вернуться к здравому смыслу и рациональному мышлению. Нам никогда не следовало расширяться на Восток», - заключил политик.

Ранее Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндии необходимо срочно наладить отношения с Россией. По его мнению, благодаря нормализации отношений Россия и США могут сформировать экономическое партнерство «по примеру 1990-х годов». Малинен задался вопросом, «совершит ли Финляндия экономическое самоубийство, оставшись в стороне, или запрыгнет в последний вагон».