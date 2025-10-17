Маск одним словом отреагировал на разговор Путина и Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в пятницу, 17 октября, заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне, обнадеживает.

— Обнадеживающе, — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели телефонный разговор. По итогам беседы, были анонсированы сразу два этапа переговоров Москвы и Вашингтона: на уровне представителей и на уровне президентов. Главное из того, что известно о переговорах, — в материале «Вечерней Москвы».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу, 17 октября, телефонный разговор с главой Государственного департамента США Марко Рубио.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров лидеров стран предложил проект тоннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. По его словам, строительство тоннеля может занять менее восьми лет, а стоимость проекта составит менее восьми миллиардов долларов.