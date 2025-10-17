Президент США повторно подал иск о клевете на 15 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп вновь предъявил судебный иск к газете The New York Times и издательству Penguin Random House, требуя компенсации в размере 15 миллиардов долларов за клевету.

Как сообщает The Washington Post, это обновленная версия первоначального иска, который был отклонен федеральным судьей в прошлом месяце с резкой критикой за его «политический тон».

В новой, скорректированной жалобе, поданной в окружной суд Тампы (Флорида), юридическая команда Трампа сконцентрировалась на заявлениях, сделанных газетой, тремя ее репортерами и издательством. Адвокаты охарактеризовали эти заявления как «злонамеренные, клеветнические и уничижительные». Предметом спора стали публикации, касающиеся деловых успехов Трампа и происхождения его состояния, в частности, материалы из книги-расследования «Lucky Loser» (2024), написанной журналистами NYT, а также ряд статей.

Первоначальный иск был отклонен окружным судьей США Стивеном Мерридеем в практически уничтожающем постановлении. Судья, назначенный еще Джорджем Бушем-старшим, назвал 85-страничную жалобу «явно неуместной и недопустимой», отметив, что она больше напоминает политический манифест, чем юридический документ.

Суд постановил, что любое исправленное заявление не должно превышать 40 страниц, что и вынудило сторону Трампа представить переработанный, более сфокусированный вариант иска.

