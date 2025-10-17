Венгрия обеспечит Путину безопасность в рамках встречи с Трампом в Будапеште

Будапешт гарантирует абсолютную безопасность российскому президенту Владимиру Путину для проведения плодотворных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы обеспечим все необходимые условия для того, чтобы президенты РФ и Соединенных Штатов могли провести встречу в безопасной и спокойной обстановке», — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

О предстоящей встрече лидеров двух стран стало известно накануне. Трамп заявил, что местом переговоров с Путиным станет столица Венгрии и что саммит должен состояться в течение ближайших двух недель.