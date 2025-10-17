Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Разговор Путина и Трампа поставил под угрозу планы Украины

На короткий период времени создалось впечатление, что президент США Дональд Трамп изменил свою стратегию по Украине, пишет Newsweek. В сентябре Трамп заявил, что, по его мнению, ВСУ могут добиться успеха. А в октябре он допустил, что может вооружить Украину крылатыми ракетами Tomahawk. Затем Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным и поставил всё это под сомнение, подчеркивается в статье. После продолжительного телефонного разговора с российским лидером Трамп объявил, что они проведут еще одну личную встречу в Венгрии, чтобы обсудить прекращение конфликта. В августе президенты уже встречались на Аляске для переговоров.

Трамп сообщил, что его следующая встреча с Путиным состоится после переговоров чиновников России и США на следующей неделе. Это заявление удивило законодателей и аналитиков, заставив многих недоумевать относительно стратегии Трампа, отмечает Newsweek. В Верховной раде допустили, что он ведет «какую-то тонкую дипломатическую игру». По словам аналитиков, новый разговор с Путиным подчеркнул склонность Трампа полагаться на свои инстинкты и личные отношения с другими лидерами при выработке внешней политики. Тем временем Владимир Зеленский готовится встретиться с президентом США в пятницу. До разговора Путина и Трампа украинские чиновники были настроены оптимистично, подчеркивает Newsweek. Но эта беседа поставила под сомнение ожидания Украины от визита Зеленского. Она также вызвала вопросы о том, будет ли Зеленский участвовать в новых переговорах после того, как его не пригласили на саммит на Аляске.

«Мир после американского порядка»

Спустя восемьдесят лет после окончания Второй мировой войны широко разрекламированные памятные парады в Москве, Пекине и Вашингтоне могут вызывать ощущение дружбы и преемственности. Но за этим зрелищем скрывается разрушение мирового порядка, созданного после войны, заявил в своей статье для The Indian Express бывший заместитель генсека ООН Шаши Тарур. Международная система, некогда оплот глобальной стабильности, построенная на таких институтах, как ООН, и поддерживаемая лидерством Америки, теперь приходит в упадок. На ее месте разворачивается новая борьба за легитимность и влияние, в которой Китай все больше претендует на роль мирового лидера, подчеркивается в статье.

От войны во Вьетнаме до вторжения и оккупации Ирака и Афганистана, чрезмерное влияние Америки часто подрывало авторитет ее руководства. А финансовый кризис 2008 года еще больше обнажил хрупкость экономического порядка, связанного с США. Тем не менее, понадобилось президентство Дональда Трампа, чтобы по-настоящему ускорить распад. Его поддержка ультранационализма, пренебрежение к многосторонним институтам и агрессивная торговая политика ознаменовали собой резкий отход от двухпартийной традиции американского глобализма, подчеркивается в статье. Администрация Трампа рассматривала послевоенную систему не как наследие, которое нужно сохранять, а как обузу, позволившую таким соперникам, как Китай, усилиться за счет Америки. Новая эпоха определяется не столько идеологическими блоками, сколько прагматическими союзами, заключил автор статьи.

«Встреча Путина и Трампа в Венгрии - удар по Европе»

Заявление главы США Дональда Трампа, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине, предвещает болезненный удар по Европе, пишет британская газета The Telegraph. Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан, должно быть, чувствует себя «котом, которому достались сливки». Орбан, которому часто достается как «ближайшему союзнику Путина в Евросоюзе», регулярно конфликтует с Владимиром Зеленским и выступает против западных санкций. Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в ЕС и обвинил Киев в преследовании венгерского этнического меньшинства. Но, что самое важное, Орбан ни разу не поссорился с Трампом со времен первого президентского срока американца.

Орбан сохранял верность Трампу даже во время его «изгнания» между сроками и стал «любимцем американских консерваторов». Орбан был единственным лидером ЕС, поддержавшим Трампа еще до его переизбрания. Венгерский премьер позиционирует себя как борца за мир, и этот саммит сверхдержав - огромная честь для лидера небольшой страны с населением всего в 9,5 миллиона человек. Это станет ударом для тех в ЕС, кто надеялся, что на следующих выборах Орбана может сместить Петер Мадьяр, евроконсерватор. В конце сентября Брюссель обрадовался, когда Трамп раскритиковал ЕС за продолжение закупок российской нефти. Европейские дипломаты, не теряя времени, указали, что крупнейшим покупателем остается Венгрия. Однако выбор Венгрии в качестве места для саммита Путина и Трампа, «вероятно, стер улыбку с лица ЕС». Блок в значительной степени остался в стороне от мирных переговоров по Украине.

Роль Украины в «стене дронов» ЕС

Европе необходимо изменить свой подход к созданию «стены дронов», создав недорогую, многоуровневую, интегрированную оборону со стационарными и мобильными датчиками, считают опрошенные Bloomberg эксперты. Во-первых, Брюсселю стоит сменить название - образ стены обнадеживает, но опасно вводит в заблуждение, подчеркивается в статье.

Текущая европейская модель закупок не подходит для новой задачи, а для ускорения цепочек поставок можно было бы использовать подход, подобный украинской цифровой торговой площадке для дронов, отмечает агентство. Интеграция Украины в европейскую экосистему закупок беспилотников «могла бы предоставить ценные данные и опыт, а также помочь Европе разрабатывать новые технологии и адаптироваться к меняющимся угрозам». Другими словами, Европе нужно почти полностью отказаться от привычного подхода к подобным крупным идеям и мыслить как стартап. Существующие системы ПВО НАТО были созданы для борьбы с дефицитными и дорогостоящими боевыми самолётами и ракетами. Они не способны справиться с новой беспилотной угрозой. «Стену дронов» необходимо построить вдоль границ Европы, но также и в глубину - «вплоть до аэропортов Британии, немецких терминалов сжиженного природного газа и французских АЭС», отмечает Bloomberg.

«Почему европейцам внушают, что Путин - плохой?»

Европейские лидеры оправдывают свою политику тем, что президент России Владимир Путин якобы «не хочет мира». Однако факты говорят об обратном, пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano. Сегодня Владимир Зеленский прибудет в Белый дом, чтобы повторить свою просьбу о ракетах Tomahawk, еще одном «решающем» оружии, которое якобы должно изменить позицию России. Это подход главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен - «мир силой». Высказывания на эту тему пронизаны одной и той же логикой: идеей, что мир - это не переговоры, а навязывание своего решения. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг «с гордостью» заявлял, что осенью 2021 года президент России Владимир Путин прислал Западу проект договора: он хотел, чтобы альянс подписал обязательство не расширяться, но западные страны «естественно, на это не пошли».

Всего через два месяца после начала конфликта, когда Украина и Россия были на грани подписания соглашения в Стамбуле, Борис Джонсон прилетел в Киев, чтобы переубедить Украину, отмечает IL Fatto Quotidiano. Харальд Куят, бывший командующий вооруженными силами Германии и НАТО, подчеркивал, что отказ от переговоров - это катастрофа для европейской безопасности и предательство Украины. Недавно газета The Guardian раскрыла еще один фрагмент головоломки: Кристофер Харборн сопровождал Джонсона на Украине в сентябре 2023 года в качестве «консультанта». Харборн - основной акционер оружейной компании, которая поставляет беспилотники ВСУ. Слишком много людей заинтересованы в боевых действиях, но европейцам пытаются внушить, что «именно Путин - плохой», заключил автор статьи.