Вучич высказался о срыве встречи Путина и Трампа

Президент Сербии Александр Вучич допустил попытки срыва либералами предстоящей встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.

«Я ожидаю в предстоящие дни жестокого давления так называемой «либеральной, левой Америки» и европейских стран вместе с Украиной, чтобы такого саммита в Будапеште вообще не произошло... чтобы сорвать встречу Путина и Трампа», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон будет в ярости из-за встречи Путина с Трампом.