Назван возможный маршрут самолета Путина в Венгрию на переговоры с Трампом

Возможный маршрут самолета президента России Владимира Путина в Будапешт, Венгрия, для перелета на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом назвал политолог Марат Баширов. Его слова передает газета «Взгляд».

«Северный маршрут через Польшу — не очень хороший вариант, и он, скорее всего, будет отвергнут», — сказал Баширов.

По его мнению, будет выбран так называемый южный маршрут. Борт преодолеет следующий путь: Черное море — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия. Политолог отметил, что тогда самолет смогут сопровождать российские истребители. Единственный нюанс — пролет над территорией стран НАТО Турции и Болгарии. Но безопасность перелета в этом случае, скорее всего, обеспечат истребители ВВС США, отметил Баширов.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал, что страна обеспечит безопасность для переговоров Путина и Трампа. По его словам, Венгрия — одна из самых безопасных стран в мире.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил, что Венгрия была выбрана для переговоров Путина и Трампа удачно, поскольку подходит для обеих сторон.

16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. Американский лидер также анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.