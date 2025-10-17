Во Франции раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен будут в бешенстве из-за предстоящего саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) французский политик Флориан Филиппо.

«Я знаю нескольких человек, которые будут в бешенстве, например, некий Эммануэль и некая Урсула!», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению Филиппо, для европейских политиков и «евроястребов» встреча Путина и Трампа в Венгрии станет унижением.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может пройти через неделю после встречи глав МИД России и США, которая состоится уже на следующей неделе.

Накануне Дональд Трамп после разговора с главой российского государства Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о передаче украинской стороне дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, заявил, что Соединенные Штаты сами в них нуждаются.