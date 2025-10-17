Сийярто сообщил о беседе с Ушаковым перед встречей Путина и Трампа

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто провел телефонный разговор с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Его слова приводит РИА Новости.

«Подготовка идет полным ходом — только что разговаривал с Юрием Ушаковым, советником президента Путина по внешней политике», — заявил он.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа в Будапеште состоится через неделю после переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой госдепа Марко Рубио. Представители МИД постараются урегулировать оставшиеся вопросы в течение этого времени, чтобы потом к переговорам смогли приступить лидеры стран.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.