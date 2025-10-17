Ермак раскрыл два условия Зеленского для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но местом их встречи не должны стать Россия или Белоруссия.
Такие условия встречи назвал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios.
Ермак также заявил, что по мнению Киева передача ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) может изменить ход боевых действий. Он добавил, что по этой причине украинская сторона настаивает на соответствующем решении Вашингтона.