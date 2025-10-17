Президент РФ Владимир Путин переиграл главу киевского режима Владимира Зеленского перед его встречей с американским лидером Дональдом Трампом, пишет Spectator.

«Итог: Путин обошел Зеленского, который сегодня встретится в Белом доме с Трампом», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, Зеленский надеялся убедить Трампа усилить давление на Российскую Федерацию, но он вряд ли получит согласие на передачу крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Владимир Зеленский прилетел в Соединенные Штаты на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. По прилете у трапа главу киевского режима не встретил ни один представитель США.

Накануне Дональд Трамп после разговора с главой российского государства Владимиром Путиным, комментируя возможное решение о передаче украинской стороне дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, заявил, что Соединенные Штаты сами в них нуждаются.