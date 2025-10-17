Финский политик отреагировал на выпад Мерца в адрес России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц толкает Европу к разрушению, считает финский политик Армандо Мема.

"Мы будем бороться - это слова очередного психа, который хочет привести Европу к разрушению", - написал Мема в X в ответ на выпад Мерца в адрес России.

Финский политик также напомнил главе правительства Германии о серьезности таких слов.

Ранее Мерц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, вновь бездоказательно утверждал, что Россия якобы угрожает безопасности Европы и пытается дестабилизировать Германию посредством гибридных средств ведения войны.