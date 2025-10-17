Слова Трампа о Tomahawk стали тревожным посланием для Зеленского

Слова лидера США Дональда Трампа по поводу поставок Украине ракет Tomahawk и санкций против России стали, как отмечает агентство Bloomberg, тревожным посланием для Владимира Зеленского.

© Московский Комсомолец

Агентство пишет, что в четверг Трамп «двусмысленно высказался» о возможности отправки Киеву ракет Tomahawk. Кроме того, Трамп порассуждал и о попытках сената США ввести санкции против России, заявив, что сейчас, возможно, не самое подходящее время для новых санкций против Москвы.