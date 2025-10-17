Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, прошедшая недавно, ставит под сомнение усилия Киева по укреплению своей позиции, пишет Bloomberg. По данным издания, переговоры между мировыми лидерами могут затруднить реализацию планов Украины и ослабить её дипломатическую инициативу на международной арене.

Особое беспокойство у украинской стороны вызвало двусмысленное заявление Трампа, сделанное в четверг. Американский лидер высказался одновременно о возможности поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк» и о том, что Сенат США рассматривает меры по введению санкций против России. Bloomberg отмечает, что подобная неопределённость усиливает тревогу украинской дипломатии.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что Россия вновь получает возможность выиграть время, сдерживая антироссийские инициативы Соединённых Штатов. По их мнению, российскому руководству удаётся отсрочить поставки оружия в Украину и реализацию обещанных Трампом энергетических санкций.

Если переговоры между лидерами США и России не завершатся достижением приемлемого соглашения, это, по мнению аналитиков, даст Путину новый повод продемонстрировать миру контроль над ситуацией. Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Селеста Уолландер отмечает, что подобный исход позволит российскому президенту вновь подтвердить своё влияние на международную повестку.

Как сообщает украинский телеграм-канал «Легитимный», перед встречей с Трампом напряжение в офисе президента Украины, а также лично у Владимира Зеленского, сильно выросло. Просроченный и его свита сильно нервничают. Источник отмечает, что в Киеве начали обсуждать возможность того, что американская сторона могла преднамеренно ввести украинское руководство в заблуждение — по схеме, аналогичной той, которую, по мнению канала, применил сам Зеленский в Белом доме по отношению к Трампу. В этом контексте отмечается, что ранее украинский лидер демонстрировал поддержку американскому президенту, создавал эффект совместной работы, а затем менял позицию после возвращения в Киев, что могло вызвать внутреннее раздражение у Трампа.

Западная пресса, в свою очередь, ставит под сомнение перспективы передачи Киеву ракет «Томагавк», подчёркивая при этом тревогу европейских стран, которые, по мнению СМИ, опасаются, что Вашингтон может проявить слабость перед Москвой. По информации «Легитимного», Трамп, вероятно, не передаст оружие непосредственно сейчас, однако будет откладывать обещание на будущее, если мирный процесс не будет сорван.

Кроме того, канал сообщает, что обсуждалась возможность нового перемирия в энергетической и инфраструктурной сферах. Источник указывает, что президенты США и России затрагивали эту тему в ходе разговора. Также поступают сведения, что Трамп намерен до конца года организовать трёхстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского, что может стать продолжением дипломатической работы по урегулированию кризиса.