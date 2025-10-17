Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет привести Европу к гибели. Об этом заявил финский политик, член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«"Мы будем сражаться" — это слова еще одного психопата, который хочет привести Европу к гибели. Надеюсь, вы понимаете всю серьезность этих слов», — написал он.

Так он прокомментировал обращение Мерца к президенту России Владимиру Путину, в котором он Москвы.

Мерц обозначил новую линию обороны для Германии

Ранее сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла предложил Мерцу перестать бездоказательно винить во всех проблемах Москву и выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной.