ЕК раскрыла планы выделить Украине репарационный кредит до конца 2025 года

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил о намерении Еврокомиссии предоставить Украине репарационный кредит в рамках «дорожной карты» по укреплению безопасности Европейского союза. По его словам, предоставление этого кредита должно состояться до конца 2025 года, что потребует максимальной мобилизации ресурсов как на национальном, так и на европейском уровне.

В четверг Еврокомиссия одобрила пятилетний оборонный план, направленный на преодоление фрагментации европейской оборонной промышленности. Одним из его элементов стала концепция создания так называемой «стены беспилотников», полное внедрение которой запланировано к концу 2027 года.

Большая часть замороженных российских активов, оцениваемых примерно в €170 млрд, находится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. ЕС уже использует механизм, позволяющий направлять прибыль от этих активов на поддержку Украины, несмотря на их заморозку.

По информации Reuters, ссылающейся на информированные источники, Украина может рассчитывать на получение от Евросоюза до €130 млрд в рамках предусмотренного «репарационного кредита». При этом президент России Владимир Путин предупреждал о последствиях нарушения международных норм и незаконного присвоения чужих активов, указывая, что это создаст проблемы для тех, кто подобные меры предпринимает.