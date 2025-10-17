Возвращение в европейскую политику экс-генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Селмайра способно усугубить противостояние между председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатической службы ЕС Каей Каллас.

Соответствующую информацию распространило издание Politico, ссылаясь на анонимные источники в дипломатических кругах.

По словам неназванного дипломата европейского сообщества, государства-члены Евросоюза выражают озабоченность, что назначение Селмайра способно дополнительно осложнить взаимодействие между Европейской службой внешних связей и аппаратом Еврокомиссии.

Как информирует издание, Селмайр может получить должность заместителя генерального секретаря по вопросам геоэкономики и межинституционального взаимодействия, в рамках которой будет курировать отношения между дипломатическим ведомством ЕС и другими институтами союза. Кроме того, он получит возможность участия в заседаниях Комитета постоянных представителей при Европейском союзе.

Окончательное решение относительно кандидатуры Селмайра пока не принято. В случае его вхождения в команду Каллас, она приобретет преимущество в виде доступа к брюссельской инсайдерской информации. Публикация акцентирует внимание на том, что их сотрудничество может создать серьезные сложности для фон дер Ляйен, учитывая недавнее обострение отношений между Еврокомиссией и дипломатической службой.

Напряженность часто возникает вокруг вопроса о том, какое ведомство имеет право делать значимые заявления.

В сентябре 2025 года фон дер Ляйен в одностороннем порядке объявила о торговых ограничениях против Израиля, тогда как дипслужба Каллас не было проинформирована об этом, хотя изначально именно оно инициировало данные меры. Сам Селмайр воздержался от комментариев относительно слухов о своем назначении, охарактеризовав их как беспочвенные предположения.

Урсула фон дер Ляйен назвала Путина «хищником»

За Селмайром в Брюсселе закрепилась репутация серого кардинала европейской политики. 55-летний немецкий политик из Христианско-демократического союза, работающий в структурах Евросоюза с конца 1990-х годов, известен как последовательный приверженец европейской интеграции. В частности, он выступал ключевым переговорщиком в процессе урегулирования заключительного этапа греческого долгового кризиса после референдума 2015 года.

Также его считают одним из архитекторов жестких условий, предложенных Великобритании в переговорах по Brexit, призванных сделать выход Соединенного Королевства демонстрационным примером для других потенциальных стран-выходящих. Отмечается, что многие коллеги свидетельствуют о его сложных отношениях с фон дер Ляйен.

Читайте также: Выяснилось, почему глава Еврокомиссии может отказать администрации Трампа