Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth рассказал, что уже в четверг вечером приказал сформировать оргкомитет, который займется подготовкой предстоящей встречи в Будапеште между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

© Российская Газета

"Вчера вечером или ночью я дал указание создать оргкомитет. Мы определили важнейшие задачи, и работа началась", - отметил венгерский премьер.

Ранее британский дипломат Ян Прауд заявил в соцсети X (заблокирована в РФ), что глава киевского режима Владимир Зеленский и его европейские покровители впадут в истерику из-за предстоящего российско-американского саммита в Будапеште.