Массовые протесты молодежи в Перу привели к чрезвычайному положению

Власти Перу намерены ввести чрезвычайное положение в столице страны Лиме после массовых протестов, в ходе которых один человек погиб и около ста получили травмы. Об этом заявил глава перуанского правительства Эрнесто Альварес, пишет РИА Новости.

Ранее в Перу был объявлен импичмент действующей главе государства Дине Болуарте и пост президента временно занял спикер парламента Хосе Хери. Он должен был возглавлять страну до президентских выборов 12 апреля 2026 года.

Однако недовольная его назначением молодежь 15 октября вышла на митинг в Лиме. В ходе акции протеста под лозунгом отставки президента, правительства и Конгресса произошли столкновения с полицией. Один из протестующих был убит.

Глава правительства Перу Эрнесто Альварес подчеркнул, что на фоне произошедшего власти готовят целый набор конкретных ограничительных мер.

«Мы подготовим полный пакет конкретных мер. Мы их объявим, чтобы каждый мог их обсудить, и они будут представлены в ближайшие часы», - заявил Альваресв в эфире TV Peru.

При этом, по его словам, кабмин допускает введение в Лиме комендантского часа.

В свою очередь главнокомандующий Национальной полиции Перу Оскар Арриола подтвердил, что убийство одного из участников акции протеста 15 октября, музыканта Эдуардо Руиса, совершил полицейский. Арриола подчеркнул, что тот будет уволен, пишет газета La República.

При этом, по его словам, сотрудник полиции получил множественные травмы и сейчас находится под наблюдением врачей.

По данным омбудсмена, в ходе столкновений в Лиме погиб один и пострадали 102 человека, из них 24 гражданских и 78 сотрудников правоохранительных органов.