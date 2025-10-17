Орбан анонсировал разговор с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что сегодня планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«С президентом Путиным я буду говорить сегодня утром или в первой половине дня», - пояснил Виктор Обран в эфире радио Kossuth.

Накануне, 16 октября, состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Их беседа продлилась более двух часов и в ходе нее лидеры договорились провести личную встречу в Будапеште.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что поговорил с Дональдом Трампом после проведения им переговоров с президентом России. По его словам, в Будапеште уже началась подготовка встречи лидеров России и США.