Зеленский провел встречу с представителями компании, которая производит Patriot

Украинский лидер Владимир Зеленский в США провел встречу с представителями компании Raytheon, которая производит ЗРК Patriot. Об этом сообщает "РБК-Украина". "Обсудили возможности производства компании Raytheon, возможные пути нашего сотрудничества для укрепления противовоздушной обороны и увеличения дальнобойных возможностей Украины и перспективы украинско-американского производства", - отметил украинский лидер. При этом никто из представителей США не встретил Владимира Зеленского по прилете в Соединенные Штаты. 16 октября Зеленский прилетел в США для проведения переговоров с президентом Соединенных Штатов. 17 октября американский лидер проведет в Белом доме встречу с главой Украины. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности. Получит ли Киев ракеты Tomahawk после переговоров в Вашингтоне — в материале "Газеты.Ru".