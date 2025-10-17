Пока вы спали: удар для ЕС и планы Европы на деньги России

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В РФ создали аварийный источник питания для устройств связи в Арктике и космосе

Учёные Алтайского государственного технического университета разработали портативный аварийный источник энергии, способный работать в экстремальных условиях Арктики, космоса и подводных глубин. Об этом сообщает ТАСС.

Этот уникальный прибор основан на термоэлектрическом эффекте и использует самораспространяющуюся высокотемпературную реакцию внутри изолированных элементов, обеспечивая непрерывное питание без необходимости солнечного света, ветра или кислорода.

Благодаря возможности перезагрузки посредством внешнего нагрева, он становится универсальным решением для срочной связи и электрообеспечения в самых экстремальных условиях.

Марочко допустил рост ударов ВСУ по инфраструктуре Донбасса осенью и зимой

Военный эксперт Андрей Марочко прогнозирует увеличение числа ударов ВСУ из беспилотников по газораспределительным станциям Донбасса с началом отопительного сезона. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, атаки будут носить целенаправленный характер и в первую очередь затронут населённые пункты, расположенные близко к линии фронта и восстанавливаемой инфраструктуре, включая Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременную.

Таким образом, осень и зима могут стать периодом роста повреждений жизненно важных объектов региона.

СМИ: ЕК рассчитывает выделить Киеву еще €25 млрд за счет средств России

Европейская комиссия рассматривает возможность выделения Киеву дополнительных €25 млрд за счет замороженных российских активов на личных счетах, что должно увеличить общую сумму помощи Украине до €140 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, разосланном в европейские столицы, подчеркивается необходимость изучения легальности использования этих средств, поскольку подобная инициатива еще не прошла правовую оценку.

Если страны ЕС одобрят этот шаг на ноябрьской встрече министров финансов, деньги пойдут на развитие оборонной инфраструктуры и интеграцию украинского ВПК в Европу.

Наемники стали бояться подписывать контракт с МО Украины

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что из-за высоких потерь в украинских вооруженных силах иностранные наемники начали опасаться подписывать контракты с МО Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что количество иностранных бойцов на линии фронта заметно уменьшилось, что подтверждают радиоперехваты, отражающие снижение их присутствия.

Кроме того, негативное отношение украинских национальных батальонов к иностранным участникам также способствует сокращению их численности и участию в конфликте.

Telegraph: встреча Путина и Трампа в Будапеште станет ударом для ЕС

По мнению британской газеты The Telegraph, предстоящая встреча президентов России и США в Будапеште станет серьёзным ударом для Евросоюза и укрепит позиции венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом сообщает ТАСС.

Выбор Венгрии в качестве места саммита подрывает влияние ЕС, который ощущает себя отстранённым от мирных переговоров и обеспокоен ролью блока в урегулировании международных конфликтов.

Европейские дипломаты надеялись на смену власти в Венгрии из-за противодействия Орбана политике ЕС, однако предстоящие переговоры между Путиным и Трампом лишь усилят позиции венгерского лидера на глобальной арене.