Британский геополитический аналитик Александр Меркурис считает, что встреча с президентом США Дональдом Трампом станет бессмысленной для главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Он не желает начинать новую эскалацию с россиянами, продолжая политику Байдена, просто поставляя оружие украинцам. И это делает бессмысленной саму встречу для тебя, Зеленский, приближая конец твоей карьеры», – заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик считает, что Зеленский понимает, что Трамп не даст ВСУ новые ракеты, но все равно попытается его переубедить.

Ранее «СП» сообщала о том, что главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США для проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.