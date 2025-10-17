Меркурис обратился к Зеленскому перед встречей с Трампом
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис считает, что встреча с президентом США Дональдом Трампом станет бессмысленной для главы киевского режима Владимира Зеленского.
Аналитик считает, что Зеленский понимает, что Трамп не даст ВСУ новые ракеты, но все равно попытается его переубедить.
Ранее «СП» сообщала о том, что главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США для проведения переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.