Трамп накормит Зеленского обедом и улетит во Флориду

Во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон американский лидер Дональд Трамп проведёт с ним встречу в формате обеда и сразу после этого улетит во Флориду.

Согласно расписанию президента США, Зеленский прибудет в Белый дом в 20:00 мск, а уже в 22:00 Трамп полетит во Флориду.

Встреча, как отмечается, пройдёт за закрытыми дверями.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне Зеленского встретил глава его офиса Андрей Ермак, но не представители Соединённых Штатов.

В Axios между тем писали, что договорённость Путина и Трампа о встрече стала сюрпризом для Зеленского.