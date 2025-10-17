В США сочли, что РФ и Украина еще не готовы к сделке по урегулированию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение в интервью телеканалу Newsmax, что Россия и Украина ещё не готовы к сделке по урегулированию конфликта.

«Сейчас, несмотря на всю нашу работу, и мы её продолжим, русские и украинцы не пришли к точке, в которой они смогут заключить сделку», — сказал политик.

При этом он отметил, что к решению данного вопроса президент США Дональд Трамп активно прикладывает дипломатические усилия.