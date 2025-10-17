Конгрессвумен Луна призвала молиться о мире после разговора Путина и Трампа

Конгрессвумен Анна Паулина Луна после телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом призвала всех молиться за мир.

© РИА Новости

«Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и молитесь за президента, пока он руководит этим процессом. Многие хотят войны. Он же — нет. Мир», — написала она в соцсети Х.

Трамп после разговора с Путиным ранее заявил, что третьей мировой войны из-за Украины не будет.

В Telegraph при этом писали, что встреча двух лидеров в Будапеште станет ударом для ЕС.