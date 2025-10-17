Telegraph: встреча Трампа и Путина в Будапеште станет ударом для ЕС
Запланированная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет болезненным ударом для Евросоюза.
Об этом пишет британская газета The Telegraph, добавляя, что при этом также свой авторитет укрепит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будучи принимающей стороной.
«Это станет ударом для тех в ЕС, кто надеялся, что Орбана сможет сместить Петер Мадьяр, консерватор, выступающий за членство в ЕС, который, согласно опросам, опережает старейшего лидера блока», — говорится в статье.
Ранее президент Сербии Александр Вучич поздравил по телефону премьера Венгрии с планируемым проведением в Будапеште переговоров Путина и Трампа.