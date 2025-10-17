В офисе генсека ООН прокомментировали гибель военкора Зуева

В офисе генерального секретаря ООН отреагировали на гибель военного корреспондента Ивана Зуева. Об этом пишет само агентство.

Так, представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что журналисты, выполняя свою работу в зоне различных конфликтов, платят высокую цену, и Зуев стал тому примером.

«Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу», — заявил он.

Ранее сообщалось, что российский военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области из-за удара украинского беспилотника. Зуев несколько лет работал в РИА Новости. В марте журналисту объявили благодарность президента России Владимира Путина.