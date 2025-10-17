В США Зеленского встретили только Ермак и экипаж его же самолета

Никто из представителей США не встретил президента Украины Владимира Зеленского по прилете в Соединенные Штаты. На это обратило внимание RT, опубликовав соответствующие фотографии и видеокадры.

"Зеленского по прибытии в США встретил... глава его офиса Андрей Ермак. А еще, похоже, экипаж его же самолета", - сказано в публикации RT.

16 октября Зеленский прибыл в США для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом. 17 октября американский лидер проведет в Белом доме встречу с главой Украины. По словам самого украинского политика, он собирается обсудить вопросы противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и энергетической безопасности.