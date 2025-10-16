Фицо обвинил Бориса Джонсона в попытках продлить конфликт на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон пытался продлить конфликт на Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Фицо, Джонсон «боролся» за то, чтобы конфликт на Украине продолжался. Кроме того, премьер Словакии также добавил, что Джонсон был замешан в «грязном коррупционном скандале с оружейным олигархом».
Ранее Фицо раскритиковал план Еврокомиссии избавиться от поставок ископаемого топлива из России.