Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что бывший премьер Великобритании Борис Джонсон пытался продлить конфликт на Украине. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Фицо, Джонсон «боролся» за то, чтобы конфликт на Украине продолжался. Кроме того, премьер Словакии также добавил, что Джонсон был замешан в «грязном коррупционном скандале с оружейным олигархом».

Трамп назвал конфликт на Украине труднейшим

«Стратегия Джонсона завершилась неудачей и военной трагедией с сотнями тысяч мертвых, но оправдала цель — сделки для западных оружейных фирм», — заявил Фицо.

Ранее Фицо раскритиковал план Еврокомиссии избавиться от поставок ископаемого топлива из России.