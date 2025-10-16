В Испании бесследно пропало полотно Пикассо «Натюрморт с гитарой»

Испанская полиция расследует бесследное исчезновение картины Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которая пропала при транспортировке из Мадрида в Гранаду, пишет портал Ideal.

По данным портала, застрахованное на сумму около €600 тыс. полотно должно было стать частью выставки «Натюрморт. Вечность инертного», открывшейся на прошлой неделе в культурном центре фонда «Каха-Гранада».

Вместе с тем, при распаковке экспонатов сотрудники обнаружили, что одной из работ не хватает. В свете этого выставка прошла без картины Пикассо.

Все требования к хранению и перевозке были соблюдены, что делает пропажу особенно загадочной, отметили журналисты.

Правоохранители уточнили, что ведут расследование в связи с кражей ценного предмета искусства.