Мировые СМИ отреагировали на разговор Путина и Трампа

Зарубежная пресса оперативно откликнулась на восьмой разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Основное внимание журналисты уделили словам американского лидера о грядущей встрече в Будапеште, пишет портал «ИноСМИ».

Так, агентство Bloomberg вынесло в заголовок проанонсированную главой США встречу с российским лидером в Венгрии: «Трамп встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить боевые действия на Украине».

«Затем мы с президентом Путиным встретимся в согласованном месте, в Будапеште, чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой «бесславной» конфронтации между Россией и Украиной», — процитировало Трампа издание The Hill.

В России рассказали, что беспокоило Трампа во время разговора с Путиным

Журналисты портала подчеркнули, что Венгрия, которая станет местом встречи на высшем уровне, является близким союзником администрации Трампа.

Berliner Morgenpost напомнила, что завтра Трамп намеревается встретиться с Владимиром Зеленским. Следующая встреча, подчеркнули авторы статьи, будет с Путиным.

На намерения России и США провести переговоры на высшем уровне также обратили внимание в итальянском Il Messagero.

В Sky News предположили, что результаты сегодняшнего разговора между президентами России и США заставят Киев понервничать.

«Результаты сегодняшнего телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным вызовут тревогу на Украине», — заметил автор публикации.

Испанская газета El Pais подчеркнула, что речь во время общения двух президентов шла не только об Украине, но и о будущей торговле между Россией и США.

В CNN уточнили, что Трамп назвал беседу с президентом России «очень продуктивной».

Neue Zürcher Zeitung заметила, что в ходе «продуктивного разговора» Путин и Трамп приняли решение провести встречу в Венгрии.

CBS, в свою очередь, обратил внимание на слова американского президента о том, что Путин поблагодарил первую леди Меланию Трамп за вклад в дело защиты детей.