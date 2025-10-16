В Европе прокомментировали разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является отличной новостью для тех, кто надеется на прекращение огня. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает РИА Новости.

По его мнению, выбор Будапешта в качестве места личной встречи Трампа и Путина был неслучайным, ведь это «родина друга премьер-министра Венгрии Виктора Орбана».

«Телефонный разговор президентов РФ и США — это отличная новость для тех, кто надеется на прекращение огня. Мы верим, что после установления мира на Ближнем Востоке Трамп сможет обеспечить мир между Украиной и Россией», — добавил Сальвини.

Также вице-премьер Италии выразил надежду, что «все, включая Брюссель, Париж и Берлин, будут работать ради разрядки».

Сегодня, 16 октября, Трамп и Путин провели телефонный разговор. Их беседа продлилась более двух часов, став одной из самых продолжительных в 2025 году. Это стало уже восьмым телефонным разговором лидеров РФ и США в нынешнем году.