"Важный момент": В Раде высказались о разговоре Путина и Трампа

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа важным моментом для Украины. Соответствующий пост он опубликовал у себя на странице в X.

По словам Дмитрука, на Украине «снова появилась надежда на мир».

«Это еще один важный момент для Украины», — написал он.

Дмитрук добавил, что, несмотря на все заявления разжигателей конфликта, «голос мира снова прозвучал из уст сильных лидеров».

Сегодня, 16 октября, Трамп и Путин провели телефонный разговор. Их беседа продлилась более двух часов, став одной из самых продолжительных в 2025 году. В ходе разговора президенты РФ и США обсудили новый саммит, сотрудничество двух стран и конфликт на Украине.