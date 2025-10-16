Орбан сделал заявление после разговора с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в его стране уже началась подготовка встречи главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Орбана, после телефонного разговора Трампа и Путина он сам провел переговоры с главой Белого дома. Каких-либо подробностей будущей встречи он не назвал, но добавил, что его страна остается «островом мира».

Сийярто назвал "фантастической новостью" новую встречу Путина и Трампа

«Я только что разговаривал по телефону с президентом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США-Россия идет полным ходом. Венгрия — остров мира!», — написал он.

Ранее Трамп и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых они договорились провести личную встречу в столице Венгрии.