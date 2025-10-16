MI5 сообщила о китайской шпионской операции

Андрей Дуванов

Британская служба контрразведки MI5 сообщила о предотвращении китайской шпионской операции. Об этом сообщает The Times со ссылкой на слова генерального директора ведомства Кена Маккаллума.

© РИА Новости

Как заявил Маккаллум, Китай «ежедневно» ставит под угрозу национальную безопасность Великобритании. Одна из таких попыток была обнаружена и пресечена агентами MI5. Какие-либо подробности китайской операции Маккаллум называть отказался, однако издание сообщает, что она не имела отношения к парламенту страны.

Помимо этого, МакКаллум выразил свое разочарование действиями Китая, а также пообещал «никогда не отступать» от вызова, брошенного Пекином.

Ранее заместитель советника по нацбезопасности Британии Мэттью Коллинз обвинил разведслужбы Китая в крупномасштабных шпионских операциях против его страны.