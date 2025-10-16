MI5 сообщила о китайской шпионской операции

Британская служба контрразведки MI5 сообщила о предотвращении китайской шпионской операции. Об этом сообщает The Times со ссылкой на слова генерального директора ведомства Кена Маккаллума.

Как заявил Маккаллум, Китай «ежедневно» ставит под угрозу национальную безопасность Великобритании. Одна из таких попыток была обнаружена и пресечена агентами MI5. Какие-либо подробности китайской операции Маккаллум называть отказался, однако издание сообщает, что она не имела отношения к парламенту страны.

Помимо этого, МакКаллум выразил свое разочарование действиями Китая, а также пообещал «никогда не отступать» от вызова, брошенного Пекином.

Ранее заместитель советника по нацбезопасности Британии Мэттью Коллинз обвинил разведслужбы Китая в крупномасштабных шпионских операциях против его страны.