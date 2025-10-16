Секретная служба США оцепила Белый дом из-за визита Зеленского

В Вашингтоне усилили меры безопасности у Белого дома накануне визита Владимира Зеленского, сообщили в Секретной службе США.

Вокруг резиденции американского президента установили временные стены, а на прилегающих улицах дежурят полицейские автомобили. Несколько улиц перекрыты большими грузовиками, передает РИА «Новости».

Офицер, находившийся на одном из блокпостов, подтвердил: «Да», – заграждения установили именно из-за визита Зеленского.

В пятизвездочном отеле Hay-Adams, где обычно проживает украинская делегация, отказались комментировать информацию о ее размещении. Сейчас стоимость номера в этом отеле составляет в среднем 595 долларов за ночь.

СМИ сообщают, что Зеленский прилетит в США в четверг. Американский спецпредставитель Кит Келлог отметил, что часть украинской делегации уже находится в Вашингтоне.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме он планирует обсудить телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп также рассказал, что намерен обсуждать с Зеленским наступление и поставки дальнобойного оружия.