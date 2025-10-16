Трамп назвал конфликт на Украине труднейшим
Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером России Владимиром Путиным назвал конфликт на Украине наиболее трудным для разрешения. Об этом сообщил помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.
Он указал, что Трамп неоднократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине.
Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. Их беседа продлилась более двух часов, став одной из самых продолжительных в 2025 году.