Трамп назвал конфликт на Украине труднейшим

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером России Владимиром Путиным назвал конфликт на Украине наиболее трудным для разрешения. Об этом сообщил помощник главы РФ по международным делам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Он указал, что Трамп неоднократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине.

Трамп сделал заявление о беседе с Путиным

«Мысль о том, что российско-украинский конфликт оказался самым трудным для разрешения во всей миротворческой активности президента США буквально сквозила в его высказываниях на протяжении всей беседы», — добавил Ушаков.

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор. Их беседа продлилась более двух часов, став одной из самых продолжительных в 2025 году.