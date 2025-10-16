Макрон решил объяснить сопартийцам решение приостановить пенсионную реформу

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал в Елисейском дворце депутатов и руководство своей партии «Возрождение», чтобы объяснить решение о приостановке пенсионной реформы, сообщет BFMTV.

Во вторник премьер-министр Себастьян Лекорню заявил, что предложит парламенту приостановить реформу до следующих президентских выборов ради ее доработки. Этот шаг стал попыткой достичь компромисса с Социалистической партией и избежать возможного вотума недоверия правительству, отмечают французские СМИ, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

«Макрон собирает в Елисейском дворце депутатов и руководство «Возрождения», чтобы обсудить вопрос пенсий… Это встреча для объяснений, почему Эммануэль Макрон в конце концов дал Себастьяну Лекорню эту карту, эту возможность изменить позицию и пойти ещё дальше», – говорится в материале телеканала.

BFMTV напоминает, что многие депутаты, поддержавшие пенсионную реформу в 2023 году, столкнулись с резкой критикой, угрозами и даже насилием. Макрон на встрече подчеркнул, что компромисс был необходим «для обеспечения стабильности» в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции проходили масштабные протесты против пенсионной реформы с января по июнь 2023 года. Несмотря на протесты, с сентября 2023 года закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, вступил в силу. Главной причиной реформы власти назвали нехватку бюджетных средств на выплаты пенсионерам.

Президент Франции назначил Себастьяна Лекорню главой правительства, хотя Лекорню только что подал в отставку с этого же поста. В первый раз Лекорню продержался на посту премьера меньше месяца. В четверг парламент Франции отклонил вотум недоверия новому правительству Лекорню.