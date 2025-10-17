Вучич поздравил Орбана с планируемыми переговорами Путина и Трампа в Будапеште

Президент Сербии Александр Вучич поздравил по телефону премьера Венгрии Виктора Орбана с планируемым проведением в Будапеште переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Об этом политик написал в соцсетях, передаёт РИА Новости.

«Я пожелал ему больших успехов и выразил уверенность в безукоризненной организации этого исторического события», — сказал Вучич.

Также сербский лидер договорился о скорой встрече с главой венгерского правительства.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал новость о беседе Путина и Трампа — фантастической.