Вучич поздравил Орбана с планируемыми переговорами Путина и Трампа в Будапеште
Президент Сербии Александр Вучич поздравил по телефону премьера Венгрии Виктора Орбана с планируемым проведением в Будапеште переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Об этом политик написал в соцсетях, передаёт РИА Новости.
Также сербский лидер договорился о скорой встрече с главой венгерского правительства.
Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным в Венгрии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал новость о беседе Путина и Трампа — фантастической.