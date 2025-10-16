Сийярто назвал "фантастической новостью" новую встречу Путина и Трампа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал "фантастической новостью" договоренность о новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Фантастическая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова провели разговор, и еще более фантастическая - что вскоре они встретятся в Будапеште. Путь к миру лежит через переговоры. Война не имеет решения на поле боя", - написал глава МИД в Х.

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным объявил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице.