Пашиняна обвинили в попытке уничтожить армянскую церковь

В духовном центре Первопрестольном Святом Эчмиадзине заявили, что правящая политическая сила Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна осуществляет план, направленный на разрушение Армянской церкви. Об этом пишет «Интерфакс».

«Очевидно, что правящая политическая сила Армении продолжает заниматься реализацией злонамеренного плана по уничтожению Армянской апостольской церкви», — заявили в Эчмиадзине по итогам состоявшегося под председательством Католикоса всех армян Гарегина Второго совещания епископов.

В заявлении также отмечается, что данные «незаконные антицерковные действия» жестоко оскорбляют духовные чувства верующих и совершенно их игнорируют. Утверждается, что закрываются церкви, отменяются ранее запланированные церемонии.

В Эчмиадзине возложили всю ответственность за сложившуюся ситуацию на действующие власти и лично на премьер-министра страны, обвинив их в длительном распространении языка вражды и нетерпимости в отношении Церкви и духовенства, а также в открытом посягательстве на многовековые традиции Церкви. Подчеркивается, что политический мотив этих уголовных дел становится очевидным, поскольку они следуют сразу же после заявлений премьер-министра, направленных против Армянской церкви.