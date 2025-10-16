Трамп рассказал, за что Путин поблагодарил его жену Меланию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин обратился к его жене Мелании с благодарностью за защиту детей. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Такое заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с Путиным. Как рассказал Трамп, российский президент поблагодарил Меланию Трамп за ее деятельность в вопросе защиты детей, а также пообещал, что «это будет продолжаться».

«Президент Путин поблагодарил первую леди Меланию за ее участие в защите детей. Он был очень признателен и сказал, что это будет продолжаться», — написал Трамп.

Ранее Трамп и Путин провели телефонный разговор, по итогам которого они анонсировали личную встречу в Будапеште.