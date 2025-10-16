Орбан сделал заявление о встрече Путина и Трампа в Будапеште
Будапешт готов стать площадкой для переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.
В четверг 16 октября, лидеры России и США провели двухчасовые телефонные переговоры. В ходе беседы стороны договорились о встрече в Будапеште на высшем уровне.
Трамп раскрыл место встречи с Путиным
По данным агентства, визит в Венгрию стать первой поездкой президента РФ в Европу за последние четыре года.