Орбан сделал заявление о встрече Путина и Трампа в Будапеште

Будапешт готов стать площадкой для переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.

В четверг 16 октября, лидеры России и США провели двухчасовые телефонные переговоры. В ходе беседы стороны договорились о встрече в Будапеште на высшем уровне.

Трамп раскрыл место встречи с Путиным

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!», — отметил Орбан.

По данным агентства, визит в Венгрию стать первой поездкой президента РФ в Европу за последние четыре года.