Зеленский приехал к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме. Трансляцию на YouTube ведет Forbes.

Опоздавший на полчаса украинский лидер подъехал к Белому дому и поздоровался с визави. Трамп похлопал Зеленского по спине и показал кулак журналистам.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с Трампом. Главы государств договорились встретиться в Будапеште.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что американская сторона надеется на участие Зеленского в саммите Трампа и Путина.